Francuski ministar ekologije odlučio da napusti vladu

Ministar ekologije Nikola Ilo saopštio je da napušta francusku vladu. "Donosim odluku da napustim vladu", rekao je jedan od njenih najpopularnijih članova za radio Frans enter. On je rekao da još nije o svojoj odluci zvanično obavestio ni premijer Eduara Filipa ni predsednika Emanuela Makrona. Ilo (62) je rekao i da zna da to nije po protokolu, ali da je strahovao da bi Makron i Filip opet pokušali da ga odvrate od ostavke. On je naveo da...