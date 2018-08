Ministar o Narodnoj biblioteci: U istrazi bez nedodirljivih

NESREĆA u Narodnoj biblioteci Srbije, u kojoj su dva radnika firme "Empeks" poginula, tragičan je presedan u našim ustanovama kulture. Ne želim da govorim o samom događaju i spekulišem o okolnostima koje su dovele do tragedije, jer bi to moglo da utiče na istragu ili svedoke. Do trenutka nesreće ustanovljeno je da nije pronađen nijedan propust, a šta se dogodilo tog tragičnog dana, otkriće istaga. Nijedna okolnost neće biti izuzeta. Ovo je...