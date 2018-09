Direktor Aerodroma Konstantin Veliki u Nišu Dušan Knežević izjavio je danas da će sve aviolinije sa tog aerodroma ostati i u zimskom i u letnjem periodu, kao i da nije realno da aerodromske takse budu povećane. "Sve linije biće do kraja zimske, ali do letnje sledeće sezone", rekao je Knežević za Radio-televiziju Srbije (RTS). On je dodao da kompanije koje lete sa tog aerodroma imaju ugovore do 2021. i 2022. godine. "Postoje ugovori i...