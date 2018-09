Dačić o Kosovu: Vi ste svi licemeri

Priština je glavna prepreka za dolazak do kompromisnog rešenja, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On navodi da ne zna šta se može očekivati od sutrašnjeg dijaloga u Briselu, u kome će delegacije dve strane predvoditi predsednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači. U intervjuu za TV Prva, on je naglasio da u Prištini vlada politička agonija, da cela Evropa i svet pozivaju da se dođe do dogovora i pravno...