Do 29 stepeni, popodne mogući pljuskovi

Kako je saopštio RHMZ, duvaće slab do umeren, na planinama istočne Srbije jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najvša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Novom Sadu pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren, severozapadnivetar. Jutarnja temperatura biće oko 17 , a najviša dnevna oko 27 stepena. Prema izgledima vremena do 16. septembra, pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti za...