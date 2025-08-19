Vremenska prognoza za utorak 19. avgust: Danas oblačno, ponegde sa kišom, do 30 stepeni
Beta pre 6 minuta
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom severnih pravaca.
Najniža temperatura biće od 13 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni.U Beogradu će ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno.
Najniža temperatura biće od 15 do 17, a najviša oko 29 stepeni.
(Beta, 19.08.2025)