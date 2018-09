Kakve garancije za članstvo u EU može da dobije Srbija

Mada ne veruje, kako često ističe, da će doći do sporazuma sa Prištinom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić jasno je rekao da bi, ukoliko do toga ipak dođe, Srbija nedvosmisleno morala da dobije jasne garancije za ulazak u EU 2025. godine. Garancije koje se, pre svega, očituju u mapi puta naše zemlje sa precizno određenim datumima za sve korake do punopravnog članstva, teško da u ovom trenutku mogu da stignu iz Brisela, smatraju eksperti...