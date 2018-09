Desetine eksplozija u okolici Bostona, najmanje jedan poginuli

Poginula je najmanje jedna osoba, a strahuje se da će konačna brojka biti puno veća. Policija je na Twitteru ustvrdila da je prerano za bilo kakve spekulacije oko mogućeg uzroka, no lokalni mediji prenose kako je vjerojatno riječ o puknuću plinovoda uslijed prevelike kompresije. Do eksplozija i požara došlo je u gradovima Lawrence, Andover, North Andover i Methuen sjeverno od Bostona. "Molimo sve koji imaju plin u kući da do daljnjega...