U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme

Ujutro ponegde po kotlinama kratkotrajna magla. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 26 do 30. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura oko 14, najviša oko 28. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 27 do 31. Krajem sedmice naoblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature....