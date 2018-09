Beograd u blokadi Zbog Parade ponosa zatvara se centar grada, a ovo su izmene gradskog prevoza koje slede

ZBOG Parade ponosa veći deo centralnih gradskih ulica biće potpuno zatvoren, neke čak i za pešake, a doći će i do promena na velikom broju linija javnog gradskog prevoza. Okupljanje učesnika je od 12.00 časova na Slaviji, tačnije kod hotela "Hilton", dok će šetnja krenuti u 14.00 i to od Slavije, Ulicom kralja Milana, preko Terazija i Trga republike do Studentskog trga gde će od 16.00 do 20.00 biti održan koncert. Od ranih jutarnjih časova...