Naslovna » Život » Gradski život » Možda ste navučeni na šećer? Share Da li ponekada morate da pojedete nešto slatko? Recimo posle obroka? Izgleda da ste navučeni na šećer. A to je zapravo opasan vid zavisnosti. Naučnici sa Icahn School of Medicine otkrili su da šećer može da izazove i do 8 puta jaču zavisnost od kokaina. Evo i koja hrana donosi posebne rizike. Prema istraživanju, najgore su pizze i to zbog velikog broja skrivenih šećera. Tu...