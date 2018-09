Investitor je božanstvo, radnik potrošna roba

Na niz pogibija radnika vlasti odgovaraju da se to dešava svuda u svetu. No u razvijenijem svetu neko za to i odgovara, što je u Srbiji izuzetak. Sagovornici DW tu vide krivicu države koja obogotvoruje investitore. Ovo leto će u Srbiji ostati upamćeno po brojnim pogibijama radnika na gradilištima. Usled udisanja otrovnih isparenja u Narodnoj biblioteci Srbije tokom avgusta poginula su dva radnika, a nekoliko dana kasnije i radnik na gradilištu...