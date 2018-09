Japanski milijarder prvi turista na putu oko Meseca

Putovanje je planirano oko 2023. godine, izjavio je osnivač kompanije Elon Musk. "Pozvaću od šest do osam umetnika iz sveta da mi se pridruže misiji oko Meseca 2023. godine", rekao je Maezava (42) i dodao da će put za umetnike biti besplatan. To će biti prvi ljudi na put oko Meseca od kraja misije Apolo 1972. godine. Za sada to su samo uradila 24 Amerikanca, od kojih je 12 hodalo po tlu Meseca. Maezava je rekao da je platio karte za...