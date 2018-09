Delovi Novog Sada i Kaća bez vode zbog havarije

NOVI SAD Bez vode će do 13 časova biti deo Stražilovske ulice, od Maksima Gorkog do Radničke. Takođe, bez vode će do 13 časova biti Ulica Slavka Rodića. KAĆ Bez vode će do 12 sati biti Petrovo naselje. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Autor: 021.rs Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje...