Saopštenje Er Srbije povodom prinudnog sletanja aviona u larnaku: Bezbednost naših gostiju i članova posade su najvažniji prioritet

Jučerašnji (utorak, 18. septembar 2018. godine) čarter-let Er Srbije JU7210 od Beograda do Hurgade u Egiptu preusmeren je u Pafos na Kipru, zbog tehničkih razloga i mera predostrožnosti. Er Srbija žali zbog neprijatnosti i čini sve što je u njenoj moći da osigura da se let nastavi što je moguće pre. Gostima je posluženo osveženje. Posledično, povratni let JU7211 iz Hurgade do Beograda kasniće sedam i po sati, a gosti su obavešteni o...