Ulice u Novom Sadu i Petrovaradinu bez vode zbog havarija

NOVI SAD Bez vode će do 15 časova biti ulice Stevana Mokranjca, Braće Popović, Pasterova i Dr Đorđa Jovanovića, dok će do 12 sati bez vode biti ulice Kozačinskog i Dušana Vasiljeva. PETROVARADIN Bez vode će do 11 sati biti Ulica Tome Maretića. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Autor: 021.rs Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez...