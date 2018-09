EU kroz dva projekta podržava politiku zapošljavanja u Srbiji sa 6,3 miliona evra (VIDEO)

Beta pre 7 sati

Evropska unija daće Srbiji 6,3 miliona evra kroz dva projekta konkretnih reformi u cilju smanjenja nezaposlenosti, izjavili su danas u Beogradu ministar za rad, zapošljavanje, boračaka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.Fabrici je kazao novinarima u Skupštini Srbije da EU finansira projekte kako bi Srbiji pomogla u politikama aktivnog zapošljavanja naročito osoba koje teško dolaze do zaposlenja."Srpska ekonomija raste. Nezaposlenost se snižava. Međutim, postoji dosta prostora da se ovaj trend nastavi", kazao je Fabrici predstavljajući projekte "EU pomoć Nacionalnoj službi za zapošljavanje" i "EU podrška politici zapošljavanja".Naveo je da će projekti Srbiji pomoći u građenju kapaciteta Ministarstva za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje kako bi imali nove i bolje aktivne politike zapošljavanja, a ta komponenta vredi 1,8 miliona evra, dok se 4,5 miliona evra odnosi na primenu ovih aktivnih politika zapošljavanja."U Srbiji ima dosta ljudi koji su nezaposleni, a i onih kojima nedostaju veštine i znanja kako bi se lakše zaposlili. Tu se pre svega misli na osobe sa invaliditetom", kazao je Fabrici.Rekao je da je cilj da se svi uključe u tržište rada i da se kreiraju rešenja koja će omogućiti Srbiji da u budućnosti bude spremna da odgovori na zahteve tržišta rada.On je naveo da će sredstvima dobijenim u okviru projekata upravljati nadležne institucije u Srbiji, dođući da je to znak poverenja EU u srpske institucije.Đorđević je kazao da sve mere koje Vlada Srbije od 2014. godine čini imaju za cilj da u budućnosti više ne bude nezaposlenosti i siromaštva, a dodao je da oko 30 odsto nezaposlenih nema kvalifikacije i neophodna im je dodatna podrška kroz sticanje znanja i veština."Akcenat je na smanjenju nezaposlenosti koja utiče na smanjenje siromaštva. Dajemo jednaka prava svima", poručio je ministar i dodao da je ministarstvo preduzimalo niz mera kako bi se iskorenila situacija sa velikim brojem ljudi na listi Nacionalne službe za zapošljavanje bez kvalifikacija.EU je prepoznala kvalitet onoga što Srbija radi, rekao je Đorđević i dodao da se ovi projekti nastavljaju na sve što je do sada urađeno."Nezaposlenost u Srbiji je na nekom minimumu u ovom trenutku. Kreće se oko 12 odsto, bila je oko 26 odsto. To je kontrareakcija tržišta rada u kojoj imamo malu stagnaciju i kreće se oko 12 odsto. Verujem da sa svim dodatnim merama i projektima nezaposlenost u ovoj i idućoj godini pasti", rekao je Đorđević.Đorđević je kazao da su u Srbiji svi građani jednaki pred zakonom, da je Srbija deo Evrope i deo evropske porodice vrednosti.CELOKUPNI VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE