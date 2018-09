Vučić: Beograd je za dijalog, ali mora da se zna o čemu se priča

Vučić je novinarima u Beogradu rekao da iz Srbije ne ide nikuda, ni on ni njegova deca, napominjući da iako ceni šefa Delegacije EU Sema Fabricija, Unija je reagovala na sramni falsifikat onoga što je on govorio u Kosovskoj Mitrovici o Slobodanu Miloševiću, a ne reaguju na izjave o ujedinjenju Kosova i Albanije. Trudim se da ćutim i ne komentarišem sve što dolazi iz Prištine i sveta, ali postavljam pitanje šta bi bilo da je on nešto...