Novi Sad: Kordon ispred zgrade suda, uhapšen jedan student

Beta pre 27 minuta

Student Prirodno matematičkog fakulteta uhapšen je jutros tokom akcije policije, kada su građani odgurani od glavnog ulaza zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu.

Kako je za Betu rekla studentkinja koja je bila u blizini, njega je prvo policija legitimisala a zatim i odvela.

Za sada nije poznato gde je. Studentkinja nije želela da se predstavi jer ih, kako je navela, "već previše targetiraju".

Građani stoje ispred kordona zvižde, dižu buku i dobacuju zaposlenima koji ulaze u zgradu iza kordona.

Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu nastavljena je jutros od šest sati, za kada su građani pozvani da se okupe.

Policija je reagovala i građane odgurala sa glavnog ulaza iz Sutjeske ulice.

Gurala je i novinare, i sada je postavljen kordon tako da zaposleni mogu nesmetano da ulaze na glavni ulaz zgrade.

Kao i juče, i danas bi trebalo da blokiraju sud i tužilaštvo do kraja radnog vremena, odjosno do 15.00 časova.

(Beta, 20.08.2025)

