Novi Sad: Kordon ispred zgrade suda, uhapšen jedan student

Student Prirodno matematičkog fakulteta uhapšen je jutros tokom akcije policije, kada su građani odgurani od glavnog ulaza zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu.

Kako je za Betu rekla studentkinja koja je bila u blizini, njega je prvo policija legitimisala a zatim i odvela.

Za sada nije poznato gde je. Studentkinja nije želela da se predstavi jer ih, kako je navela, "već previše targetiraju".

Građani stoje ispred kordona zvižde, dižu buku i dobacuju zaposlenima koji ulaze u zgradu iza kordona.

Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu nastavljena je jutros od šest sati, za kada su građani pozvani da se okupe.

Policija je reagovala i građane odgurala sa glavnog ulaza iz Sutjeske ulice.

Gurala je i novinare, i sada je postavljen kordon tako da zaposleni mogu nesmetano da ulaze na glavni ulaz zgrade.

Kao i juče, i danas bi trebalo da blokiraju sud i tužilaštvo do kraja radnog vremena, odjosno do 15.00 časova.