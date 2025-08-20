Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije: Ne želimo sukobe već da vratimo otete institucije

Beta pre 1 sat

 Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević pozvao je danas na okupljanje širom Srbije, navodeći da je to građani "podižu glavu" jer im je dosta blokada, navodeći da ne žele sukobe ni sa kim pa ni sa blokaderima.

"Biće to mirno, demokratsko okupljanje, bez bilo kakve želje za bilo kakvim sukobima sa porukom - dosta nam je blokada, hoćemo normalan život nazad", rekao je Vučević za televiziju Pink, koja je pre i posle njegovog gostovanja emitovala spot za pozivom na okupljanje u, kako je rečeno, 50 gradova.

Prema rečima Vučevića, "kada dođu izbori, kad god oni budu, svi će moći da učestvuju i takmiče sa idejama i kandidatima i tada će građani na mogući način da odluče ko će da vodi državu".

On je rekao da je obrazovni sistem "devastiran",  kao i da "postoji napad na državu i kroz te takozvane spavače, kojih je i u sistemu pravosuđa".

"Verujem da će vrlo brzo predsednik države i Vlada izaći sa predlogom mera kako da vratimo građanima državu, kako da vratimo otete, uzurpirane institucije građanima. To je važan zadataka pred državno rukovodstvo. Većinska Srbija to očekuke", rekao je Vučević.

On je, govoreći o nedavnim događajima u Novom Sadu, rekao da kao štićena ličnost ima pravo na obezbeđenje koje daju pripadnici vojne jedinice Kobre jer je bio ministar odbrane i premijer. 

 
 
 
SNS poziva na skupove, studenti građanima poručili da ignorišu tu predstavu
 
 Srpska napredna stranka objavila je video snimak kojim poziva građane na borbu protiv blokade.  
Gradski odbor SNS-a u Požarevcu pozvao je građane na "mirnu šetnju" danas u 18.00 časova, s ciljem iskazivanja neslaganja sa, kako navode, "uznemiravanjem građana i nasiljem".
 
Skup je najavljen kao legalan i prijavljen.
 
Slični pozivi za skupove u tom istom terminu upućeni su i iz drugih gradova, uključujući Bečej, Vranje i Leskovac, a pojedini mediji navode da će se naprednjaci okupiti u 50 mesta.
 
Studenti poručili da očekuju oprobani scenario sa dovoženjem autobusima i preporučili građanima da u to vreme ne izlaze na ulicu, da se ne sukobljavaju i ne učestvuju u toj, kako su rekli, "predstavi".

(Beta, 20.08.2025)

