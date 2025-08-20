Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije

Danas pre 27 minuta  |  Beta
Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević pozvao je danas na okupljanje širom Srbije, navodeći da je to građani „podižu glavu“ jer im je dosta blokada, navodeći da ne žele sukobe ni sa kim pa ni sa blokaderima. „Biće to mirno, demokratsko okupljanje, bez bilo kakve želje za bilo kakvim sukobima sa porukom – dosta nam je blokada, hoćemo normalan život nazad“, rekao je Vučević za televiziju Pink, koja je pre i posle njegovog gostovanja emitovala spot za
Beta pre 17 minuta
Srpska napredna strankaSNSMiloš Vučević

