Nisu se proslavili: Đoković prvi put igrao zajedno sa Federerom, pa raspalio po njemu (video)

Veliki teniski rivali Novak Đoković i Rodžer Fedrer odigrali su zajedno u dublu meč na ‘Lejver kupu’ u Čikagu. To nije bila dobra kombinacija, pošto su poraženi od para Kevin Anderson i Džek Sok 7:6, 3:6 i 6:10. Zanimljiv detalj meča dogodio se u prvom setu, kada je Đoković pogodio svog saigrača, pa mu se izvinjavao. Well, that was...