Nole "zakucao" lopticu u Federera (video)

Novak Đoković i Rodžer Federer brane boje Evrope na Lejver kupu, egzibiciji koja se održava u Čikagu. Srbin i Švajcarac bili su partneri u dublu… View this post on Instagram Veliki teniski šampion bili su na istoj strani mreže u dubl meču revijalnog Lejver kupa i to je bila vest dana, iako su izgubili od Kevina Andersona i Džeka Soka, dokazanog dubl igrača. "Celog dana smo ćaskali u svlačionici o različitim stvarima i upoznavali jedan...