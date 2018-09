Biserko: Sva tri člana Predsedništva BiH su saveznici Rusije

Rusija, naravno, nema ništa protiv, jer se time šalje poruka o specijalnim odnosima, komentariše za Danas Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, to što, iako se očekivala poseta Vladimira Putina Srbiji, i to, tokom posete Sergeja Lavrova RS i istočnom Sarajevu, tokom proteklog vikenda, to se nije dogodilo, već je istovremeno stigla vest da će se Vučić sastati sa ruskim predsednikom u Moskvi u oktobru....