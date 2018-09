Danas će u Srbiji jutro biti hladno, u većini mesta sa slabim prizemnim mrazom, po kotlinama i duž rečnih tokova s kratkotrajnom maglom. Tokom dana će vreme biti pretežno sunčano, mada sveže, najavio je Republički Hidrometeorološki zavod. Severni i severozapadni vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura biće od jednog stepena do pet stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. GZS/...