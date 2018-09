Ispovest dečaka iz Kladova Silovao me je gde je stigao

POLICIJA je uhapsila D. S. iz okoline Kladova zbog sumnje da je u poslednjih godinu dana silovao dvojicu dečaka od 9 i 13 godina. On se sumnjiči za obljubu maloletnika, a u međuvremenu mu je određeno zadržavanje do 48 sati. Prema rečima trinaestogodišnjaka, starije žrtve, prvi put je silovan pre godinu dana. - Odveo me je na obalu Dunava, u mesto koje je obraslo rastinjem i tu je počeo da me miluje po glavi, govoreći mi "Lepotane moj,...