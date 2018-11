Dok je u ambasadi Srbije Branka Milić ne može biti uhapšena

"Branka Milić je državljanin Srbije, došla je u ambasadu bez našeg znanja o tome šta će uraditi. Ona je dok je bila u ambasadi dobila obaveštenje da je nadležni sudija doneo odluku o ponovnom određivanju pritvora zbog čega je po savetu advokata navela da će da ostane u ambasadi do promene sudske odluke", objasnio je Dačić. On je dodao da Srbija do sada nije dobila zvaničan zahtev sa crnogorske strane o tome šta se od nas traži - da li da...