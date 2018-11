Putin za sukob krivi Porošenka

Putin je rekao da su incident izazvali ukrajinski brodovi koji su odbili komunikaciju s ruskom obalskom stražom. Za to je okrivio Porošenka, rekavši da je on naredio mornarici da izazove sukob sa ciljem da dobije političke poene i pobedi na izborima sledeće godine. Ruski lider je rekao i da su ukrajinski brodovi ušli u ruske teritorijalne vode. Ukrajinska strana tvrdi da su brodovi bili u međunarodnim vodama. To je prvi put da je...