Tokom dana razvedravanje, najviša temperatura do četiri stepena

Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 6 do minus 1 stepen, a najviša od nula do 4 C. U Beogradu će jutro biti oblačno, a u toku dana doći će do postepenog razvedravanja. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura oko minus 2 C, najviša oko 1 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se do kraja nedelje u jutarnjim satima očekuje slab i umeren mraz,...