Najavljen Motorola One Android Pie Update

Kompanija Motorola objavila je novi Android Pie sofverski update za sve Motorola one uređaje, svuda u svetu. Novi sofver, koji zamenjuje Android Oreo, nudi još pametnije i još jednostavnije iskustvo koje će se u potpunosti adaptirati vašim potrebama. Od nove intuitivne navigacije i “recent app” opcije, poboljšanog “Do Not Disturb” moda i raznobojnog menija podešavanja do očekivanog dužeg trajanja baterije i izmenjene split-screen opcije...