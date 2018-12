Telekom će kupiti još nekoliko kablovskih operatera

Telekom Srbija se neće zaustaviti samo na kupovini Kopernikusa, već će se u njegovom vlasništvu uskoro naći još neki kablovski operateri. To je izjavio Predrag Ćulibrk, generalni direktor Telekoma. "Kupovina kablovskih operatera deo je naše strategije Milion plus koja predviđa da u narednom periodu imamo više od milion korisnika televizije i interneta, a to je podloga za razvoj ostalih servisa i usluga koje nudimo u paketima", rekao je Ćulibrk...