Frans pres: Uoči dolaska Makrona mnogi Srbi razočarani u odnose dve zemlje

U najavnom članku o dolasku francuskog predsednika Emanuela Makrona u Beograd, pod naslovom "Makron u Srbiji: prijateljstvo koje treba ponovo izgraditi", agencija Frans pres piše o antifrancuskim osećanjima i razočarenju mnogih Srba u sadašnje odnose dve zemlje.Ukazujući na nedavne grafite na Spomeniku zahvalnosti Francuskoj, u Beogradu, na Kalemegdanu gde je uklesan natpis "Volimo Francusku kao što je ona nas volela", agencija navodi da taj vandalizam sumira zahlađenje koje mnogi Srbi osećaju prema Francuskoj pred Makronovu ovonedeljnu posetu.Taj izliv besa posledica je propusta francuskog protokola tokom ceremonije obeležavanja stote godišnjice kraja Prvog svetskog rata, 11. novembra, u Parizu, kada su predsednika Srbije Aleksandra Vučića smestili na sporednu tribinu, a istovremeno je na glavnoj tribini, zajedno s Makronom i predsednicima SAD i Rusije, bio Hašim Tači, predsednik Kosova koje Srbija ne priznaje, navodi AFP.Srbi ukazuju i da je njihova zemlja imala, proporcionalno prema broju stanovnika, najviše nastradalih u Prvom svetskom ratu i da se borila zajedno s Francuzima na Istočnom frontu, piše agencija objašnjavajući nezadovoljstvo u Srbiji zbog takvog rasporeda sedenja.Francuski ambasador (Frederik Mondoloni) je rekao da je raspored sedenja na ceremoniji u Parizu bila "velika nespretnost" zbog koje žali i izvinio se Vučiću i srpskom narodu, a Vučić mu je zahvalio na tome, piše Frans pres dodajući da mnogi od 7,1 miliona građana Srbje nisu spremni da to tako velikodušno oproste i "pitaju se da li su istorijske veze dve zemlje nepovratno prekinute".Agencija navodi naslovne stranice lista Politika kao što su "Pariz nije više grad svetlosti" ili tabloida na kojima je pisalo "Skandal u Parizu" ili "Pariz crveni od stida".Frans pres navodi reči jedne 57-godišnje inženjerke da bi poseta Makrona mogla da poboljša stvari ali da je to daleko od sigurnog."Francuska kao i ceo Zapad već dugo imaju svoje stavove" o Srbiji, rekla je dodajući da je inače deklarisani ljubitelj Francuske.Odbijanje Francuske da u aprilu 2017. izruči Ramuša Haradinaja Srbiji, koja ga traži zbog optužbi o ratnim zločinima tokom sukoba na Kosovu, već je izazvala antifrancuska osećanja, ali u manjoj meri, navodi Frans pres.Iznad svega, mnogi ne opraštaju Francuskoj to što je učestvovala u zapadnom bombardovanju 1999. sa ciljem da se okonča rat na Kosovu i natera Srbija da povuče trupe iz svoje južne pokrajine, većinski naseljene albanskim stanovništvom, navodi aganecija."Ta operacija koju je vodio NATO ostaje duboko poniženje za mnoge Srbe", piše Frans pres.Posle epizode s Haradinajem list Politika se pitao "šta je ostalo od francusko-srpskog prijateljstva" podseća agencija. AFP navodi reči istoričara Čedomira Antića da je "od 1980-ih postalo jasno da Francuska više ne gaji to prijateljstvo" izgrađeno u rovovima i balkanskim planinama za vreme Prvog svetskog rata.Kako piše Frans pres, nedostatak ljubavi prate i slabe ekonomske veze, kao i da je Francuska za Srbiju samo manji trgovinski partner.Agencija ukazuje da iako francuske kompanije trenutno zapošljavaju gotovo 10.000 ljudi u Srbiji, da je Srbija na desetom mestu na listi izvoznika, kao i da Francuska nije u prvih deset uvoznika u Srbiju, za razliku od Nemačke i Italije.Emanuel Makron koji će boraviti u Beogradu u sredu i četvrtak biće prvi francuski šef države u poseti Srbiji posle Žaka Širaka koji je došao u Beograd 2001, nekoliko meseci posle pada Slobodana Miloševića, podseća Frans pres.