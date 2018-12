Živković i Orlić o nagradi Vučiću 'Zlatni lav za mir'

Beta pre 1 sat

O značaju nagrade "Zlatni lav za mir" dodeljene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, danas su poslanik Nove stranke Zoran Živković i zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Vladimir Orlić polemisali tokom sednice Skupštine Srbije na kojoj bi trebalo da se raspravlja o amandmanima na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.Živković je kazao da je Vučić dobio venecijansku nagradu koja postoji samo godinu dana i koja je "otprilike na nivou kafe za poneti po pumpama"."Dođete tamo i pitate: 'Je l' imate kafu za poneti, i imate li nagradu 'Zlatni lav za mir'?", rekao je Živković.Reagujući na to, Orlić je kazao da nekoliko stvari u vezi s tom nagradom "smeta nekim ljudima"."Na primer, to što smo u zvaničnom obrazloženju za nagradu čuli da je (nagrada) rezultat izvanrednih ličnih i institucionalnih kontakata koji su uspostavljeni sa vodećim svetskim političarima za vreme dok je Aleksandar Vučić na čelu Srbije. Razumem da to smeta nekima koji nisu bili uspešni u tom semru", kazao je Orlić.On je naveo da se u obrazloženju čulo i da je "Srbija defakto stekla status važnog mesta za mir i stabilnost u čitavom regionu", kao i da je Srbija na čelu sa Vučićem uspela da postigne ekonomske rezultate koji se smatraju odličnim i "čudesnim"."Razumem da to smeta nekima koji nisu bili uspešni u tom smeru", kazao je Orlić.Živković je potom rekao da se, u vreme dok je on obavljao važne državne funkcije, Srbija, a tada SRJ, vratila u normalan svet, odnosno u UN, Savet Evrope, Interpol i mnoge druge međunarodne organizacije."Isplatili smo sve dečije dodatke, dugove banaka, čak i onih Dafine i Jezde", kazao je Živković i dodao da je evro, kada je odlazio sa funkcije premijera, bio 68 dinara, odnosno da je dinar bio skoro duplo jači nego danas.Dodao je da je 2003. godine privedeno 12.000 kriminalaca, rehabilitovano 800 kilometara puteva po Srbiji, a spoljni dug smanjen sa 15 na devet milijardi evra.