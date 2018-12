Mali: Srbija isplatila dug od 890 miliona evra

Srbija je smanjila javni dug za 1,03 milijarde dolara, odnosno 890 miliona evra i učešće u BDP-u za dva procentna poena, sa 56,1 na 54,1 odsto, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. "Republika Srbija je u jednom danu isplatila 1,03 milijarde dolara starog duga. To je skoro 900 miliona evra, i to nismo uradili iz novih kredita i refinansiranja, nego iz ušteda koje smo napravili. To je još jedan primer odgovorne ekonomske politike...