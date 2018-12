BEOGRAD - Početak naredne nedelje donosi nam pad temperature za oko 5 stepeni i sneg, a prema dugoročnoj prognozu RHMZ, do kraja meseca imaćemo minimum 13 snežnih dana, koliko će između ostalog biti i u Beogradu. Vreme kao današnje zadržaće se u Srbiji do 9. decembra, za kada je u nižim predelima, kao što su Beograd, Niš i Kragujevac, prognoziran sneg i pad temeprature. Jutarnje temeprature kretaće se oko 0, dok će najviše dnevne biti od 5 do...