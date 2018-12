Sudarili se američki avioni sa marincima i pali u more: Preminuo jedan od dvojice pronađenih, za petoricom se još traga!

Jedan od pronađenih marinaca je u dobrom stanju, drugi je proglašen mrtvim, a za ostalom pretoricom se još traga i sapslačke akcije se nastavljaju, navodi se u saopštenju #UPDATE: 1 dead, 5 missing after Marine refueling plane and fighter jet crash into Pacific Ocean off Japan's southwestern coast. https://t.co/8y6ZI4Wsfg — NBC Bay Area (@nbcbayarea) December 6, 2018 Do nesreće je došlo prilikom sudara borbenog aviona F/A-18 sa avionom...