Trinkijeri: Dobili, izgubili, pa opet dobili

Košarkaši Partizana u poslednjem minutu utakmice su sa "plus sedam" spali samo na minimalnu prednost, ali su slobodnim bacanjima Vanje Marinkovića i promašenom trojkom Mantasa Kalnietisa došli do trijumfa (75:78) kojim su zadržali nadu da će od Nove godine biti učesnici Top 16 faze Evrokupa. Crno-beli su popravili skor na 3-6, a domaćin pao na 6-3 i biće drugi u C grupi, iza Valensije (7-2). "Ovu utakmicu smo dobili, izgubili, pa opet...