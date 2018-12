Upozorenje RHMZ: Spremite se za sneg

Foto: MONDO/Vedran Ševčuk Najviše snega padaće na severu i zapadu zemlje, lokalno i oko 20 cm. U četvrtak ujutru biće slab mraz, a krajem dana naoblačenje zahvatiće jugozapad i jug Srbije gde će u toku noći ka petku biti slabe kiše i snega, objavio je Meteos. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do -1°C, a maksimalna od 3°C do 7°C. Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 20. decembra: Sneg koji će u petak uveče početi da...