NOVI PAZAR – Danas se u većini krajeva zemlje očekuje oblacno i hladno vreme, u većini krajeva mestimicno sa snegom, uz dalje povecanje visine sneznog pokrivaca od 10 do 20 centimetara, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Jutarnja temperatura biće od -2 do jedan, najviša dnevna od nula do četri stepena. U Novom Pazaru će biti oblacno i hladno, povremeno sa snegom, uz dalje povecanje visine sneznog pokrivaca....