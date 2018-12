Insajder: Nijedan od predviđena četiri nova aviona Er Srbije nije stigao

Er Srbija je do kraja septembra ove godine trebalo da dobije dva nova aviona i još dva do kraja godine, medjutim okosnicu flote nacionalnog avioprevoznika i dalje čine iznajmljeni avioni stariji od 10 godina, piše danas Insajder. U ugovoru između Er Srbije i Etihada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, do kojeg je došao Insajder, precizirano je da prva četiri aviona stignu već do kraja ove godine, a još šest do kraja 2020. Isporuka tih...