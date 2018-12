Koje su šanse da pronađemo dokaz da je na Marsu nekada bilo života

Kada NASA 2021. na Crvenu planetu pošalje novi rover, cilj će mu biti da pronađe dokaz da je tamo nekada bilo života.

BBC News na srpskom

Biće lakše da pronađemo znake nekadašnjeg života na Marsu, nego što bismo to uradili na Zemlji, kažu naučnici koji rade na sledećoj NASA misiji. Njihov novi robot trebalo bi da 2021. sleti na Crvenu planetu, a imaće specifičan cilj - da pronađe dokaz o nekadašnjem životu. Dokaze će tražiti u kamenjima starim i do 3,9 milijardi godina. Teško je potvrditi da je tada bilo života i na Zemlji, kažu naučnici, ističući da bi to na Marsu moglo da...