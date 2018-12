Šabić: Ne očekujem da će se rešiti slučaj pisama zahvalnosti penzionerima

„Iskustvo mi govori da se to neće završiti, stalno će govoriti da se na tome radi“, rekao je Šabić, u emisiji Pravi ugao Televizije Vojvodine, na pitanje kako će se završiti taj slučaj. On je rekao da nije logično da su simpatizeri stranke uspeli da akcijom od vrata do vrata prikupe podatke 1, 7 miliona penzionera tako da je krivičnu prijavu podneo protiv n.n. lica iz Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje. Vučić je nedavno...