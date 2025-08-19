Radoman: E-bolovanje do kraja godine, pilot-projekat se sprovodi u četiri doma zdravlja u Beogradu

Sistem e-bolovanja trebalo bi da zaživi uskoro u svim zdravstvenim ustanova, a do kraja godine za sve poslodavce, izjavio je jutros Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja.

On je za Radio-televiziju Srbije rekao da se prilikom posete lekaru, pacijentu putem sistema e-bolovanje doznake šalju elektronskim putem, koje on potom može da prosledi poslodavcu.

"U budućnosti, od izabranog lekara do poslodavca će ići direktno i potvrda o privremenoj sprečenosti za rad i doznaka. To će ići preko portala za poslodavce, koji je u pripremi", kazao je Radoman.

Prema njegovim rečima, lekarima će biti olakšan posao, jer se više neće baviti administracijom.

U okviru pilot-projekta e-bolovanja, koji se sprovodi u četiri doma zdravlja u Beogradu, do sada je elektronskim putem otvoreno između 6.000 i 7.000 bolovanja.

Građani više nisu morali lično da nose doznake poslodavcu, a na isti način su i zaključivana bolovanja, piše RTS.

Potvrde o privremenoj sprečenosti za rad dostavljale su se od strane lekara i zdravstvenih ustanova, a poslodavac, u skladu sa zakonom, nema uvid u dijagnozu na osnovu koje je zaposleni na bolovanju.