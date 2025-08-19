Radoman: E-bolovanje do kraja godine, pilot-projekat se sprovodi u četiri doma zdravlja u Beogradu

Beta pre 1 sat

 Sistem e-bolovanja trebalo bi da zaživi uskoro u svim zdravstvenim ustanova, a do kraja godine za sve poslodavce, izjavio je jutros Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja.

On je za Radio-televiziju Srbije rekao da se prilikom posete lekaru, pacijentu putem sistema e-bolovanje doznake šalju elektronskim putem, koje on potom može da prosledi poslodavcu.

"U budućnosti, od izabranog lekara do poslodavca će ići direktno i potvrda o privremenoj sprečenosti za rad i doznaka. To će ići preko portala za poslodavce, koji je u pripremi", kazao je Radoman.

Prema njegovim rečima, lekarima će biti olakšan posao, jer se više neće baviti administracijom.

U okviru pilot-projekta e-bolovanja, koji se sprovodi u četiri doma zdravlja u Beogradu, do sada je elektronskim putem otvoreno između 6.000 i 7.000 bolovanja.

Građani više nisu morali lično da nose doznake poslodavcu, a na isti način su i zaključivana bolovanja, piše RTS.

Potvrde o privremenoj sprečenosti za rad dostavljale su se od strane lekara i zdravstvenih ustanova, a poslodavac, u skladu sa zakonom, nema uvid u dijagnozu na osnovu koje je zaposleni na bolovanju.

(Beta, 19.08.2025)

Povezane vesti »

E-bolovanje, odnosno, slanje doznake putem mejlova – do kraja godine

E-bolovanje, odnosno, slanje doznake putem mejlova – do kraja godine

Jugmedia pre 3 minuta
E-bolovanje: Isto obećanje godinu dana kasnije

E-bolovanje: Isto obećanje godinu dana kasnije

Bujanovačke pre 48 minuta
Sistem e-bolovanja od septembra u svim domovima zdravlja Do sada elektronski otvoreno 7.000, lekare očekuje rasterećenje od…

Sistem e-bolovanja od septembra u svim domovima zdravlja Do sada elektronski otvoreno 7.000, lekare očekuje rasterećenje od administrativnih obaveza

Dnevnik pre 19 minuta
Radoman: E-bolovanje do kraja godine, pilot-projekat se sprovodi u četiri doma zdravlja u Beogradu

Radoman: E-bolovanje do kraja godine, pilot-projekat se sprovodi u četiri doma zdravlja u Beogradu

Radio sto plus pre 14 minuta
Četiri doma zdravlja u Beogradu već primenjuju e-bolovanje: Pacijenti neće morati lično da donose doznake

Četiri doma zdravlja u Beogradu već primenjuju e-bolovanje: Pacijenti neće morati lično da donose doznake

B92 pre 29 minuta
Uvođenje e-bolovanja do kraja ove godine

Uvođenje e-bolovanja do kraja ove godine

Radio 021 pre 2 sata
Kada će zaživeti sistem e-bolovanja: Lekarima će biti olakšan posao, a pacijenti više neće donositi doznake

Kada će zaživeti sistem e-bolovanja: Lekarima će biti olakšan posao, a pacijenti više neće donositi doznake

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Blokada novosadskog suda: Priveden pokrajinski poslanik

(BLOG) Blokada novosadskog suda: Priveden pokrajinski poslanik

N1 Info pre 9 minuta
Interventna uvela zaposlene, priveden pokrajinski poslanik: Kako od jutros izgleda blokada Osnovnog suda u Novom Sadu

Interventna uvela zaposlene, priveden pokrajinski poslanik: Kako od jutros izgleda blokada Osnovnog suda u Novom Sadu

Nova ekonomija pre 3 minuta
Noć haosa u Beogradu: Demonstranti demolirali prostorije SNS na Paliluli i u Zemunu, u centru grada palili kontejnere: Vučić…

Noć haosa u Beogradu: Demonstranti demolirali prostorije SNS na Paliluli i u Zemunu, u centru grada palili kontejnere: Vučić još jednom spomenuo "odgovor države"

Blic pre 9 minuta
SELO MOJE (4): Temska! Tomislav Pančić, predsednik MZ! Temska jeste selo budućnosti. Potreban je put ka Midžoru! Škola će biti…

SELO MOJE (4): Temska! Tomislav Pančić, predsednik MZ! Temska jeste selo budućnosti. Potreban je put ka Midžoru! Škola će biti ,,turističko čudo,,!

Plus online pre 3 minuta
E-bolovanje, odnosno, slanje doznake putem mejlova – do kraja godine

E-bolovanje, odnosno, slanje doznake putem mejlova – do kraja godine

Jugmedia pre 3 minuta