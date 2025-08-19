E-bolovanje do oktobra u svim domovima zdravlja, važiće i za poslodavce od kraja godine

Sistem e-bolovanja trebalo bi da bude uspostavljen u svim zdravstvenim ustanovama do kraja septembra, a do kraja godine za sve poslodavce, izjavio je danas Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja i istakao da će lekarima biti olakšan posao jer se više neće baviti administracijom, a da pacijenti neće morati lično da dostavljaju doznake poslodavcu.

Radoman je objasnio da kada pacijent dođe na pregled kod izabranog lekara i otvori bolovanje, sistem daje preporuku o dužini trajanja bolovanja u skladu sa pravilnikom o bolovanju, a pacijentu se u elektronskoj formi šalje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad i preporučeni termin za kontrolu. „Ako se pacijent dobro oseća, nema potrebe da odlazi po doznake, već će mu doznake sa datumom kontrole biti poslate elektronskim putem na portal e-Zdravlje, a potvrdu i