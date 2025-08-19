E-bolovanje od septembra u svim domovima zdravlja

Sistem e-bolovanja trebalo bi da bude uspostavljen u svim zdravstvenim ustanovama do kraja septembra, a do kraja godine za sve poslodavce, izjavio je danas Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja i istakao da će lekarima biti olakšan posao jer se više neće baviti administracijom, a da pacijenti neće morati lično da dostavljaju doznake poslodavcu. On je za Radio-televiziju Srbije reako da se prilikom posete lekaru, pacijentu putem sistema e-bolovanje doznake šalju