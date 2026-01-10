Sahranjen heroj Stefan Ivanović. Reka ljudi ispratila na večni počinak mladića stradalog u Švajcarskoj (foto, video)

Stefan Ivanović (31) koji je tragično stradao dok je spasavao živote ljudi koji su bili u baru u Švajcarskoj u kom je izbio požar u novogodišnjoj noći, sahranjen je danas na groblju u rodnom selu Jajčić.

Zbog ove tragedije, danas je dan žalosti u Ljigu. Veliki broj prijatelja i rođaka bio je ispred porodične kuće Stefana Ivanovića. Kolone vozila parkirane su ispred kuće. Dvorište je puno venaca, a uplakani ljudi ulazili su kod porodice kako bi izjavili saučešće. U dvorištu je održano i opelo ovom hrabrom momku. Kako javlja reporterka "Blica" sa lica mesta, kog god da su sreli u selu krenuo je na sahranu mladića noseći u rukama cveće i sveće. Ekipa Hitne pomoći ušla