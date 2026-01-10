Stradao dok je spasavao ljude iz požara u Švajcarskoj: Sahranjen Stefan Ivanović, velika tuga u Ljigu

Stefan Ivanović mladić iz sela Jajčić kod Ljiga, danas je sahranjen.

On je tragično nastradao spasavajući druge u požaru u Švajcarskoj. Opelo je služeno u 13 časiva ispred porodične kuće u Jajčiću nekon čega je sahranjen na seoskom groblju. Stefan Ivanović ispraćen je na večni počinak uz prisustvo velikog broja ljudi, porodice, prijatelja, komšija, kolega, ali i građana koji ga možda nisu lično poznavali, ali su želeli da odaju poslednju počast. Na stotine ljudi došlo je samo iz Švajcarske kako bi na najtužniji dan bili uz ovu