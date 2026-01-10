Sahranjen stefan, heroj koji je stradao u Kran-Montani! Na stotine ljudi došlo iz Švajcarske kako bi ga ispratili na počinak, tuga okovala Ljig i okolinu!

Stefan Ivanović (31) mladić iz Ljiga koji je stradao u požaru koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru u Kran-Montani, sahranjen je danas u rodnom mestu Jajčić.

Tog dana, odlukom Opštine Ljig, proglašen je Dan žalosti u znak sećanja i poštovanja prema mladom sugrađaninu koji je prerano izgubio život. Zastave na zgradama javnih institucija bile su spuštene na pola koplja, dok su kulturne i zabavne manifestacije otkazane. U gradu i okolini je vladala tišina, a atmosfera tuge i neverice osećala se na svakom koraku. Građani su se spontano okupljali ispred porodične kuće Ivanovića, ostavljajući cveće i paleći sveće, dok je u