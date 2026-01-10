Dan žalosti u Ljigu povodom smrti Stefana Ivanovića, stradalog u požaru Kran-Montani

Na teritoriji opštine Ljig danas je Dan žalosti povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz sela Jajčići, koji je stradao u požaru u Kran-Montani u Švajcarskoj, pokušavajući da spase ljude iz objekta zahvaćenog vatrom, prenosi N1.

Opština Ljig proglasila je Dan žalosti povodom tragičnog stradanja Stefana Ivanovića koji je život izgubio spasavajući ljude iz požara u baru u Kran-Montani. „Dan žalosti će se obeležiti 10. januara, kada će Stefan biti sahranjen na groblju u Jajčiću“, objavljeno je na sajtu opštine Ljig. Dodaje se da je odluku o proglašenju Dana žalosti doneo predsednik Opštine Ljig Milomir Starčević, kako bi na dostojanstven način bila odata pošta nastradalom sugrađaninu.