Hakeri upali u komunikaciju diplomata Evropske unije

Hakeri su uspešno "upali" u diplomatsku komunikaciju službenika Evropske unije i imali uvid u njihovu prepisku tokom nekoliko godina, objavio je The New York Times. Oni navode da je u tom periodu presretnuto hiljade poruka u kojima su diplomate komentarisale različite teme, od američkog predsednika Donalda Trampa do situacije u globalnoj trgovini. Upad u sistem otkrila je kompanija Sajber Sekjuriti Eria 1. Zvaničnici Evropske unije saopštili...